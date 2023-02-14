"Плюс 10 баллов за 300-х россиян": все что известно о драке футболистов Минаю и Шинника из России

Вечер 13 февраля еще раз показал, где место россиян в цивилизованном мире. Нет, никак не в медпункте, куда отправили их футболисты украинского клуба Минай. Но разберемся со всем по очереди.

24 канал решил расставить всю ситуацию по полочкам и собрать лучшие реакции болельщиков в соцсетях. Сейчас героями инстаграммы, фейсбука и других социальных сетей будут футболисты Минаю. Браво!

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От искренней украинской души

С самого утра 14 февраля футбольные фанаты разрывают социальные сети Минаю. С чего все началось?

Минай уехал в Турцию, чтобы качественно провести подготовку ко второму кругу УПЛ. Закарпатский клуб имел главное условие для руководства гостиницы Royal Seginus, где базируются украинцы – никаких российских команд в комплексе. Однако слова представители гостиницы не сдержали.

Из-за землетрясения, всколыхнувшего Турцию и Сирию 6 февраля, в этот турецкий комплекс въехал футбольный клуб Шинник из российского Ярославля. И тогда началось самое интересное. Жители отеля не нужно было покупать билеты на бесплатный махач.

Один из российских футболистов выпил лишнего, как это делает большинство россиян, и начал пренебрежительно относиться к персоналу гостиницы. Как стало известно "Бомбардиру", игрок Шинника выблевал в туалете и начал хамить уборщицу гостиницы.

Герой дня – Даниил Колесник

Первым вступился за женщину нападающий Ухожу Даниил Колесник. Хотя сначала никто никаких фамилий не сообщал. Теперь имя этого мужественного украинского парня было раскрыто. Настоящий украинский казак, вступившийся за женщину. Что не скажешь о россиянине, который обращался с ней не как настоящий мужчина.

Футболист Шинника не считался с замечаниями украинца. После чего Колесник решил силой вбить свои слова в голову россиянина. И это в прямом смысле этого слова, набив пива игрока русской команды.

Пострадавший решил обратиться за помощью к своим одноклубникам. Те пошли разбираться с представителями Миная. Но получили очередной нокаут.

Драка между футболистами обоих клубов в отеле закончилась в пользу Миная. Никто не сомневался.

Четверо игроков Шинника отправились не на тренировку, а в медпункт. У них даже есть подозрения на переломы. Хорошо им досталось от украинцев.

14 февраля футболисты Минаю поехали на утреннюю тренировку. Чем решили воспользоваться клуб из вражеской страны. Россияне решили переселиться в другую гостиницу, где не будет украинцев, чтобы не получить "на орехи" во второй раз. А то так зимняя подготовка закончится в больнице.

У россиян своя абсурдная причина потасовки

Гендиректор Шинника заверил, что клуб переезжает в другую гостиницу по собственному желанию. Их не выселяет руководство гостиницы, как отмечалось ранее.

И вообще у российской стороны была своя версия конфликта. Вроде бы футболисты Минаю специально спровоцировали игроков Шинника на драку. Украинцы подошли к ним с вопросом, почему те не выступают против террористических действий Владимира Путина, а затем вообще избили одного из россиян в лифте.

После массовой драки один из представителей Миная подошел к Шиннику и заявил, чтобы те выселялись из гостиницы. Если этого не произойдет, то вспыхнет еще одна потасовка. Абсурдная версия конфликта от россиян. Просто клоуны!

Новые детали конфликта в своем телеграмм-канале написал журналист Виталий Глагола.

Согласно сведениям источника из Шинника у нападающего команды Ильи Грузнова подозрения на перелом ребер. Кроме того, у полузащитника Дмитрия Самойлова подозрения на перелом пальца. Сегодня игроки пройдут медобследование. Впоследствии, как все разошлись по номерам, пьяные россияне подрались уже между собой. Сотрудники гостиницы вызвали полицию. Трех россиян заковали в наручники,

– написал Глагола.



Минай избил футболистов Шинника / Фото Брутального футбола

Никита: Мастер-класс по ведению переговоров с оккупантами

Минай пока никак не отреагировал на эту историю. Клуб выложил фотографии по утренней тренировке, ведь 15 и 16 февраля команда проведет два контрольных спарринга на сборах в Турции.

Однако один из первых отреагировал глава Закарпатской областной государственной военной администрации Виктор Никита.

Мастер-класс по ведению переговоров с оккупантами на международных площадках. Поздравляю наших земляков, футболистов закарпатского ФК Минай, с победой над раш*стским Шинником в кулачных боях, состоявшихся вчера в Турции. Так держать, ребята! Слава Украине! Героям слава!,

– написал Виктор Никита.

Журналист "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский тоже подтвердил, что потасовка между футболистами действительно произошла.

Деталь о гимне – комикс из агитки. Выглядит как неловкий ответ на завязку истории с Сиканом. По нашей информации, эта часть истории – пропагандистский бред. Однако суть ситуации, в целом, правдива – драка была. Сейчас все должно быть спокойно из-за того, что администрация отеля утром планирует отправить Шинник вслед за военным кораблем.

– написал Спиваковский.

"А есть фото по разминке в отеле?"

Украинские фанаты футбола не жадничали на щедрые комментарии и комплименты в сторону футболистов Минаю. Такую потасовку болельщики называют разминкой для игроков клуба УПЛ.

Один из фанатов написал итоговый счет встречи 4:0 в пользу Миная, намекая на количество пострадавших игроков Шинника.

Болельщики заявляют, что хотят увидеть фото и видео с этого исторического события без преувеличений. А один из подписчиков обратился в Минай с просьбой обратить свое внимание на бокс. Но, похоже, футболистам закарпатского клуба не нужно брать уроки у Александра Усика.

Впоследствии появился фрагмент из драки.

Видео драки футболистов Минаю и Шинника

Колесник: Где место орк*м, вы уже поняли

Сам нападающий прохожу Даниил Колесник прокомментировал историю на своей странице в инстаграмме.

Очень много вопросов и поддержки. Хочу сказать тем людям, которые говорят "как они уехали". Даже здесь мы даем понять, какого мы рода. Отстаиваем честь как можем. И где место орк*м. Вы уже поняли,

– написал герой дня.



Объяснение Даниила Колесника / Скриншот со страсти футболиста

Лучшие реакции футбольных фанатов на нокаут для России