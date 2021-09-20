Драка болельщиков на матче Динамо: полиция открыла уголовное производство

Во время матча между киевским Динамо и Александрией в субботу, 18 сентября, на НСК "Олимпийский" произошла драка между болельщиками на трибунах. Некоторые участники драки получили травмы. За расследование дела взялась полиция.

По данным полиции, сейчас с заявлениями о телесных повреждениях различной степени тяжести к правоохранителям обратились четыре человека.

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По предварительным данным, драка возникла из-за того, что "один из зрителей сделал замечание другим о прекращении использования файеров. В ответ на замечание молодые люди перелезли через забор в другой сектор и устроили драку".

Сейчас полиция занимается "установлением и привлечением всех причастных к ответственности". При этом в Динамо после драки на стадионе заявили, что "после вмешательства полиции это правонарушение было прекращено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов".

Если вину нападавших докажут, им грозит до четырех лет лишения свободы.