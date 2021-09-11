Доволен тем, как закончился бой, – Сиренко о победе нокаутом над россиянином Устиновым

Талантливый украинский боксер Владислав Сиренко одержал 18 подряд победу на профессиональном ринге. Вечером 10 сентября Владислав эффектно нокаутировал россиянина Александра Устинова в первом раунде. После боя Сиренко поделился впечатлениями от быстрой победы.

Сиренко: Бой получился очень быстрым

26-летний Сиренко признался, что настраивался на более серьезный бой. Для украинца стала неожиданностью легкая победа в первом раунде. Вместе с тем, Владислав доволен именно такой победой.

Как это было Украинский боксер Сиренко нокаутировал россиянина Устинова в первом раунде: видео

Бой получился очень быстрым. Не настраивался на такой бой. Я доволен тем, как он закончился. Он был тяжелым эмоционально,

– отметил непобедимый боксер.

Сиренко нокаутировал Устинова комбинацией, которая завершилась мощным ударом в подбородок. Владислав заявил, что отрабатывал этот элемент на тренировках.

"Получилось провести такую комбинацию. Отрабатывали ее в тренировочном лагере и даже в раздевалке. Делал ставку на левый боковой или правый боковой", – рассказал Сиренко.

Владислав заявил, что до последнего не знал, состоится ли бой с Устиновым. "Было много сложностей", – сказал Сиренко.

В завершение боксер заявил, что в ближайшее время вернется на ринг и поблагодарил за поддержку.

"Я доволен тем, что команда довольна, тренер доволен. Отдохнем, проанализируем свое будущее, куда мы хотим двигаться и, думаю, в ближайшее время вернусь в ринг. Не ожидал, что во Франции так любят бокс. Было очень круто, спасибо всем, кто поддерживал", – резюмировал Сиренко.