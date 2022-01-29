Доведение до самоубийства, долг Мангера: адвокат Вирчиса рассказал одну из версий смерти боксера

Украинского боксера Владимира Вирчиса обнаружили повешенным на подземной парковке в Киеве. Полиция открыла уголовное производство и рассматривает несколько вариантов.

Тело Вирчиса с петлей на шее обнаружили утром на одной из парковок Киева. Впоследствии жена Ирина опознала тело мужа.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, с отметкой "самоубийство". Продолжается следствие.

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Однако адвокат семьи Вирчиса Александр Протас заявил, что есть основания полагать, что дело может быть переквалифицировано на "доведение до самоубийства". Причина – долг.

Покойный все свои деньги доверил одному небезызвестному человеку. И этот человек не отдал эти деньги,

– рассказал Александр Протас.

Адвокат не назвал имя бизнесмена, кому доверил деньги Вирчис. Вместо этого это сделал близкий друг семьи Тимофей Нагорный.

Все деньги, которые Вирчис заработал на ринге, он вложил в агробизнес. Его партнером стал политик и бизнесмен Владислав Мангер, которого судят по подозрению в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк. Накануне смерти Вирчис приходил в суд над Мангером, где поругался с ним, требуя вернуть долг.

У них были отношения с Мангером. И Мангер должен определенную сумму денег, теперь семье,

– рассказал Нагорный.

Херсонский журналист Сергей Никитенко со ссылкой на собственные источники пишет, что речь идет о сумме от 500 до 800 тысяч долларов.

Адвокаты боксера продолжат судиться с Владиславом Мангером в пользу наследников Владимира Вирчиса.