Довбика прорвало: украинец забил второй раз подряд за итальянскую Рому

Смена главного тренера "Ромы" положительно подействовала на форварда "волков" Артема Довбика. Украинский футболист записал в свой актив уже второй гол.

В воскресенье, 22 сентября в Италии проходят матчи 5-го тура Серии А. Римская Рома принимала на своем поле Удинезе, пишет 24 Канал.

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Как забил Довбик свой второй гол в Италии

После четырех стартовых матчей соперники оказались на противоположных полюсах турнирной таблицы: Удинезе на второй строчке, а Рома – 17-й. Впрочем, это не повлияло на Артема Довбика, который вышел в стартовом составе "волков"

Уже на 19-й минуте матча украинец снял паутину с ворот "бело-черных". Артем получил великолепный пас от Эль-Шаарави и безупречным ударом отправил мяч в сетку ворот соперника.

Видео гола Довбика

Отметим, что это второй гол Довбика за римлян. В прошлом туре форвард забил Дженоа. Поединок против Удинезе уже пятый для Артема за Рому.