Форвард Днепра-1 Довбык открыл занавес интереса к нему из Серии А

За Артемом Довбиком продолжают активно следить европейские клубы. Нападающий Днепра-1 кратко рассказал об интересе со стороны итальянских команд.

Довбик: Сейчас я нахожусь в Днепре-1

25-летний форвард прокомментировал поражение Днепра-1 на старте квалификации Лиги Европы от АЭК Ларнака. Артем Довбик считает, что счет 1:2 в пользу киприотов не по игре, ведь во втором тайме днепряне создали множество моментов.

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Нападающий выделил атмосферу на трибунах в словенском Кошице, где свои "домашние" матчи подопечные Александра Кучера в еврокубках.

Также один из лидеров Днепра-1 рассказал об интересе со стороны итальянских клубов Серии А. Довбик не стал полностью раскрывать карты, но интерес он не исключил.

Интерес есть, но сейчас я нахожусь в Днепре-1 и готовлюсь ко второй игре,

– сказал Довбык.

Ответный матч квалификации Лиги Европы АЭК Ларнака – Днепр-1 состоится 25 августа.

Больше всего в СМИ слухи возникают вокруг интереса со стороны Салернитаны. Итальянцы хотят арендовать у днепрян форварда, но при определенных условиях. Артему нужно забить определенное количество голов, а Салернитан должен сохранить прописку в Серии А.

Ранее было известно, что Болонья и Торино, интересовавшиеся футболистом сборной Украины, не смогли утолить финансовые вкусы днепровского клуба.