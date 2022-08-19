Форвард Днепра-1 Довбык открыл занавес интереса к нему из Серии А
Источник:сайт СК Днепр-1
За Артемом Довбиком продолжают активно следить европейские клубы. Нападающий Днепра-1 кратко рассказал об интересе со стороны итальянских команд.
Довбик: Сейчас я нахожусь в Днепре-1
25-летний форвард прокомментировал поражение Днепра-1 на старте квалификации Лиги Европы от АЭК Ларнака. Артем Довбик считает, что счет 1:2 в пользу киприотов не по игре, ведь во втором тайме днепряне создали множество моментов.
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Нападающий выделил атмосферу на трибунах в словенском Кошице, где свои "домашние" матчи подопечные Александра Кучера в еврокубках.
Также один из лидеров Днепра-1 рассказал об интересе со стороны итальянских клубов Серии А. Довбик не стал полностью раскрывать карты, но интерес он не исключил.
Интерес есть, но сейчас я нахожусь в Днепре-1 и готовлюсь ко второй игре,
– сказал Довбык.
Больше всего в СМИ слухи возникают вокруг интереса со стороны Салернитаны. Итальянцы хотят арендовать у днепрян форварда, но при определенных условиях. Артему нужно забить определенное количество голов, а Салернитан должен сохранить прописку в Серии А.
Ранее было известно, что Болонья и Торино, интересовавшиеся футболистом сборной Украины, не смогли утолить финансовые вкусы днепровского клуба.
- Контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2024 года.
- По данным Transfermarkt, стоимость нападающего оценивается в 5 миллионов евро. Но Днепр-1 захочет выручить по Довбику больше.