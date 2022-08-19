Довбик: Зараз я перебуваю у Дніпрі-1

25-річний форвард прокоментував поразку Дніпра-1 на старті кваліфікації Ліги Європи від АЕКа Ларнака. Артем Довбик вважає, що рахунок 1:2 на користь кіпріотів не по грі, адже у другому таймі дніпряни створили багато моментів.

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Нападник виділив атмосферу на трибунах у словенському Кошице, де свої "домашні" матчі підопічні Олександра Кучера у єврокубках.

Також один із лідерів Дніпра-1 розповів про інтерес зі сторони італійських клубів Серії А. Довбик не став повністю розкривати карти, але зацікавленість він не виключив.

Зацікавленість є, але зараз я перебуваю у Дніпрі-1 та готуюся до другої гри,

– сказав Довбик.

Зверніть увагу! Матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи АЕК Ларнака – Дніпро-1 відбудеться 25 серпня.

Найбільше у ЗМІ чуток виникає навколо інтересу зі сторони Салернітани. Італійці хочуть орендувати у дніпрян форварда, але за певних умов. Артему потрібно забити певну кількість голів, а Салернітана повинна зберегти прописку у Серії А.

Раніше було відомо, що Болонья та Торіно, які цікавились футболістом збірної України, не змогли втамувати фінансові смаки дніпровського клубу.