Довбик: Зараз я перебуваю у Дніпрі-1
25-річний форвард прокоментував поразку Дніпра-1 на старті кваліфікації Ліги Європи від АЕКа Ларнака. Артем Довбик вважає, що рахунок 1:2 на користь кіпріотів не по грі, адже у другому таймі дніпряни створили багато моментів.
Читайте також Кучер назвав причини поразки Дніпра-1 у матчі з АЕКом у Лізі Європи
Нападник виділив атмосферу на трибунах у словенському Кошице, де свої "домашні" матчі підопічні Олександра Кучера у єврокубках.
Також один із лідерів Дніпра-1 розповів про інтерес зі сторони італійських клубів Серії А. Довбик не став повністю розкривати карти, але зацікавленість він не виключив.
Зацікавленість є, але зараз я перебуваю у Дніпрі-1 та готуюся до другої гри,
– сказав Довбик.
Найбільше у ЗМІ чуток виникає навколо інтересу зі сторони Салернітани. Італійці хочуть орендувати у дніпрян форварда, але за певних умов. Артему потрібно забити певну кількість голів, а Салернітана повинна зберегти прописку у Серії А.
Раніше було відомо, що Болонья та Торіно, які цікавились футболістом збірної України, не змогли втамувати фінансові смаки дніпровського клубу.
- Контракт Довбика з Дніпром-1 розрахований до кінця 2024 року.
- За даними Transfermarkt, вартість нападника оцінюють у лише 5 мільйонів євро. Але Дніпро-1 захоче виручити за Довбика більше.