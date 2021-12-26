Довбик рассказал о странном просмотре в Динамо и, как едва не перешел в Шахтер

Форвард Артем Довбик является сейчас едва ли не главной трансферной целью для украинских грандов. В свое время он мог оказаться и в Динамо, и в Шахтере.

Не договорились с Шахтером

Довбик начал заниматься футболом в родных Черкассах. Но в 13 или 14 лет мог перебраться и в Донецк в Академию Шахтера. Он даже был на просмотре в клубе, но не сложилось.

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"Был турнир в Алуште, и какой-то селекционер увидел меня и пригласил через моего тогдашнего тренера в Донецк. Я потренировался недели две. Меня пригласил к себе директор академии и сказал, что хочет, чтобы я остался. Буквально за два часа меня набрал мой тренер из Черкасс и сказал, что я не подхожу Шахтеру и мне надо возвращаться домой. Я так понял, что эта ситуация была связана с компенсацией за меня, о которой стороны не договорились. Я вернулся", – рассказал Довбик.

Странный просмотр в Динамо

Не сложилось у игрока и с переходом в Динамо, где он тоже был на просмотре. К тому времени он уже выступал за Черкасский Днепр. Президент клуба Владимир Лашкул позвонил к футболисту, который уже был в отпуске, и рассказал о заинтересованности со стороны столичного клуба.

Довбик приехал в Динамо, где несколько дней тренировался в клубе. После этого был запланирован спарринг против Колоса, который в то время выступал в одной из низших лиг. Но Довбик в этом матче сыграл именно за Колос. В Динамо такое решение объяснили тем, что у них в то время было фактически два состава, которые играли по 45 минут.

Проявить себя в игре против Динамо Довбик не сумел. Но остался в команде – тренировался с дублем. И дело уже шло к подписанию контракта, но игрок решил вернуться в Черкассы и дальше выступать за Черкасский Днепр.