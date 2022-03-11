Довбик пожертвовал свою историческую футболку сборной Украины для аукциона в поддержку ВСУ

Украинские футболисты все активнее помогают украинской армии и народу. Артём Довбык продал памятную футболку на благотворительном аукционе.

Помощь армии

Лучший форвард УПЛ Артем Довбик решил финансово помочь ВСУ. Футболист выставил на аукцион свою историческую футболку сборной Украины, в которой забил памятный гол в ворота Швеции на Евро-2020.

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Фанаты соревновались за футболку Довбика. Футбольный паблик и футболист выручили за форму 100 тысяч гривен, которые пойдут на нужды украинской армии.



Футболка Довбика на аукционе / Фото с инстаграммы Zorya Londonsk

Напомним, что Довбик своим голом в ворота Швеции вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы-2020. Артем забил уже в компенсированное арбитром до дополнительных таймов время (120+1 минуте).

Футболисты-легионеры собирают средства на нужды армии Украины. Инициатором этого был наставник Сергей Ребров.

Несколько действующих и бывших футболистов пополнили ряды терробороны своих городов – Михаил Кополовец, Андрей Богданов, Александр Алиев, Олег Лужный и Артем Федецкий. Своему родному городу помогает полузащитник Вереса Никита Полюлях.

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