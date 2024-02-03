Довбик рискует больше не помочь Жироне в этом сезоне: известна шокирующая причина

Жирона 3 февраля проводит домашний матч против Реал Сосьедад в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги-2023/2024. В заявку команды Мичела Санчеса не попал Артем Довбик.

Главному голеадору Жироны неожиданно не нашлось места в заявке хозяев. Появилась причина отсутствия Артема Довбыка. Оказалось, что за день до матча против Реал Сосьедад украинский форвард почувствовал дискомфорт в мышцах, который помешал ему сыграть 3 февраля.

Смотрите также Эффектный гол Яремчука помог Валенсии одолеть неудобного аутсайдера: видеообзор

Детали травмы Довбика

Если эта информация была неприятной для сторонников Довбика и Жироны, то новый инсайд окончательно "добил" болельщиков "красно-белых". Травма колена Артема оказалась значительно серьезнее – проблемы с мениском.

Если эти слухи подтвердят в Жироне, то Довбик рискует больше не сыграть в текущем сезоне-2023/2024 и даже не помочь сборной Украины в плей-офф отбора на Евро-2024, а, возможно, и финальную часть чемпионата Европы в Германии.

21 марта команда Сергея Реброва сыграет в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (на выезде для Украины). В случае победы "сине-желтые" встретятся номинально дома против победителя матча Израиль – Исландия.

Это очень неприятные новости для Жироны, которая борется за чемпионство Ла Лиги. После 22-х туров Реал вернул себе лидерство испанского первенства, опередив клуб Довбыка и Виктора Цыганкова на 2 балла – 57 против 55-ти у "красно-белых".

К слову, Довбык является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне-2023/2024. В 26-ти сыгранных поединках Артем забил 15 голов и отдал 8 ассистов.