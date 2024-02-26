Может образоваться новый "сине-желтый" дуэт: три клуба АПЛ заинтересованы в подписании Довбика

Каталонская Жирона в сезоне-2023/2024 стала главной сенсацией испанской Ла Лиги. На даніый момент "красно-белые" в турнирной таблице идут в зоне Лиги чемпионов и имеют гандикап от пятого места в 7 очков при матче в запасе.

Одним из лидеров команды сразу после перехода из Днепра-1 стал форвард сборной Украины Артем Довбик. Он является лучшим бомбардиром команды и входит в тройку голеадоров чемпионата Испании.

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Довбик может стать одноклубником Зинченка

Своими выступлениями 26-летний нападающий заинтересовал ряд более статусных европейских клубов. По информации известного инсайдера, к Артему Довбику проявляют интерес три клуба из Английской премьер-лиги: Арсенал Александра Зинченка, а также Ньюкасл и Вест Хэм.

Кроме английских представителей, в трансфере украинца заинтересованы также команды из Бундеслиги, Серии А и Ла Лиги.

. Ранее сообщалось, что Жирона заинтересована в продолжении сотрудничества с дуэтом сборной Украины Довбик – Цыганков. Руководство каталонского клуба надеется, что сможет удержать костяк своей команды, если в следующем сезоне она будет играть в Лиге чемпионов,

Отметим, что Артем Довбик в нынешней кампании провел 26 матчей за каталонцев во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Следующий поединок Жирона сыграет 26 февраля дома против Райо Вальекано, стартовый свисток прозвучит в 22:00.