"Сине-желтая" связь: Довбик и Цыганков стали лучшим дуэтом Ла Лиги по важному показателю

Каталонская Жирона стала главным открытием чемпионата Испании в сезоне-2023/2024. Она добыла бронзовые медали и впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Одними из лидеров команды были футболисты сборной Украины Артем Довбик и Виктор Цыганков. Первый стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, а второй стабильно играл в основном составе и также набил очень приличную статистику.

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По какому показателю дуэт Цыганков – Довбик стал лучшим

Кроме индивидуально хороших показателей украинцы также отличились и парным достижением. Они возглавили рейтинг лучших дуэтов Ла Лиги сезона-2023/2024 по ожидаемым ассистам (xA) друг на друга в течение матча.

В составе "бело-красных" Довбик и Цыганков в чемпионате Испании провели вместе на поле суммарно 1556 минут. Их средний показатель ожидаемых голевых передач за 90 минут встречи составлял 0,15.

Украинцы опередили Рафинью – Левандовского из Барселоны и Морено – Сорлота из Вильярреала, которые вошли в топ-3. Что интересно, Артем Довбик еще и в паре с Савио занял пятое место.



Довбик и Цыганков стали лучшим дуэтом Ла Лиги по ожидаемым ассистам / Изображение из соцсетей Soccerment

. В рейтинг попадали только дуэты, которые сыграли вместе не менее 900 минут.

Напомним, что в кампании-2023/2024 в Ла Лиге Артем Довбик забил 24 мяча и отдал 8 ассистов, а Виктор Цыганков в свой актив записал 8 голов и 7 результативных передач.

Отметим, что обоими футболистами сейчас интересуются европейские топ-клубы, однако свое будущее они будут решать уже после Евро-2024, где сборная Украины сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией.