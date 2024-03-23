"Челлендж украинских ребят": Довбик и Цыганков провели соревнования на меткость в Жироне – видео

На даный момент клубный футбол в Европе находится на паузе из-за международных матчей сборных. Однако пресс-службы различных команд не оставляют поклонников своих клубов без контента.

Испанская Жирона поделилась видео с увлекательным баттлом между Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком. Он состоялся на одной из тренировок команды до того, как оба футболиста отправились в расположение сборной Украины.

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Челлендж закончился победой центрфорварда

Игроки соревновались в умении точно попасть в ворота с нулевого угла. Каждый из них получил для этого по 6 попыток.

Первым начал Виктор Цыганков, которому удалось дважды забить гол, а еще один удар завершился попаданием в штангу. Однако этого не хватило для победы.

Артем Довбик продемонстрировал настоящий мастер-класс и реализовал сразу 5 из 6 попыток.

Смотрите видео с баттлом украинских игроков Жироны

Напомним. Сейчас легионеры Жироны находятся в расположении сборной Украины, которая готовится к финалу плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии, что состоится 26 марта во Вроцлаве.



В полуфинальном матче с Боснией и Герцеговиной Артем Довбик забил решающий гол, а Виктор Цыганков не попал в заявку из-за повреждения, его участие в матче с исландцами до сих пор остается под вопросом.