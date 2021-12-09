Досадный автогол лишил Зарю победы в матче Лиги конференций: видеообзор матча

Луганская Заря провела последний матч на групповой стадии Лиги конференций. В Запорожье команда сыграла вничью с норвежским Буде/Глимт.

Заря – Буде/Глимт 1:1

Голы: Назарина, 18 – Вернидуб, 68 (авт)

Заря досрочно потеряла шансы выйти в плей-офф Лиги конференций. Поэтому проводила свой последний еврокубковый матч в этом сезоне. На команду не давила турнирная ситуация. В отличие от гостей, которым надо было побеждать, чтобы сохранять первое место в группе.

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Красавец-гол Назарина

Заре первой удалось открыть счет в этом матче. На 18-й минуте ударом со штрафного отличился Назарина. Удар у полузащитника был мощный, а ошибка российского голкипера в этом моменте и позволила забить гол.

Видео гола Назарина

У гостей в первом тайме было мало острых моментов. Значительно ближе к забитому голу они были во втором тайме. Хотя сравнять счет им помог несчастный случай. После прострела с фланга Вернидуб неудачно пытался выбить мяч, зато срезал его в собственные ворота.

Видео автогола Вернидуба

Матч так и закончился вничью 1:1. Заря закончила выступления, набрав семь очков и заняв третье место в группе. Как и Динамо и Шахтер до этого, команда заканчивает выступления в еврокубках.

Видеообзор матча