Зоря – Буде/Глімт 1:1

Голи: Назарина, 18 – Вернидуб, 68 (авт)

Зоря достроково втратила шанси вийти в плей-офф Ліги конференцій. Тож проводила свій останній єврокубковий матч в цьому сезоні. На команду не тиснула турнірна ситуація. На відміну від гостей, яким треба було перемагати, щоб зберігати перше місце в групі.

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Красень-гол Назарини

Зорі першій вдалося відкрити рахунок в цьому матчі. на 18-й хвилині ударом зі штрафного відзначився Назарина. Удар в півзахисника був потужний, а помилка російського голкіпера в цьому моменті й дозволила забити гол.

Відео голу Назарини



У гостей в першому таймі було мало гострих моментів. Значно ближчими до забитого голу вони були у другому таймі. Хоча зрівняти рахунок їм допоміг нещасний випадок. Після прострілу з флангу Вернидуб невдало намагався вибити м'яч, натомість зрізав його у власні ворота.

Відео автоголу Вернидуба



Матч так і закінчився внічию 1:1. Зоря закінчила виступи, набравши сім очок та посівши третє місце в групі. Як і Динамо та Шахтар до цього, команда закінчує виступи в єврокубках.