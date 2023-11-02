Коуч сборной Украины по хоккею отреагировал на возможный допуск России к Олимпиаде: что говорил Христич

Новый наставник национальной команды предположил, что Международная Федерация хоккея поспешила с решением. Пока участие россиян в олимпийском отборе не подтверждено официально.

На днях Международная федерация хоккея опубликовала предварительные группы в квалификации к Олимпийским играм-2026. Предварительно организация внесла туда и сборную России.

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Оккупантов могут вернуть в хоккей

Страну-террористку не допускали к международным соревнованиям из-за войны в Украине. Впрочем, теперь есть риск их возвращения в хоккей. Наставник мужской сборной Украины Дмитрий Христич прокомментировал решение на пресс-конференции. Его слова передает 24 канал.

Если игроки сами скажут, что не поддерживают свою страну, возможно. Но если говорят, что они как будто не относятся к этим действиям, то это для них наказание. Может, кто-то надеется, что в 2026 году все будет спокойно, но они бегут впереди поезда,

– заявил Христич.

Напомним, что Россию не пустили на чемпионат мира-2022 в Финляндии именно из-за войны. Если же террористы будут допущены к квалификации, то в финальной стадии они сыграют в одной группе из США и двумя победителями предыдущей стадии отбора.

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Ближайшие матчи Украины

Именно в этом раунде стартует сборная Украины. Подопечные Христича будут противостоять Южной Корее. Польше и еще одной сборной, которая определится позже.

Первыми же матчами "сине-желтых" при руководстве нового тренера будут игры Мемориала Томаша Шаркози. Турнир пройдет в Будапеште 9-11 ноября, а нашими соперниками будут Венгрия, Словения и Италия.