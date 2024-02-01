Страна позора: посольство России опубликовало расистский твит, сравнив Валиеву и Уильямс

Дисквалификация российской фигуристки-допингистки Камилы Валиевой вызвало цунами возмущения на болотах. В очередной раз свое истинное лицо продемонстрировали дипломаты страны-агрессора.

Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил дисквалификацию Камилы Валиевой, которая провалила допинг-тест накануне Олимпиады-2022. Спортсменку отстранили от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года. Более того, Валиеву лишили всех наград за период начиная с 2021 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россияне пробили очередное дно

Страна-агрессор по традиции видит в этом вселенский заговор против нее и отрицает использование допинга. Официальные представители и пропагандисты наперегонки пытаются оправдать чемпионку-допингистку, не забывая ужалить Соединенные Штаты Америки.

Очередным позором разродилось МИД страны-террористки. Официальный аккаунт в твиттере посольства России в ЮАР опубликовало расистский пост. Для иллюстрации они взяли титулованную американскую теннисистку Серену Уильямс и гимнастку Симону Байлз, которых сравнили с "несчастной" Валиевой.

"Не перепутайте: допинг (фото Валиевой), хлопья (фото американских спортсменок)", – подписали свою публикацию российские дипломаты.

Расистская публикация посольства России в ЮАР / скриншот

Реакция на расистский пост России

В комментариях посольство России обвинили в расизме. Многие иностранные пользователи отметили, что для публикации специально были выбраны темнокожие спортсменки.

Также на пост россиян отреагировал украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Он подчеркнул, что вместо наказания виновных, Россия оправдывает своих 15-летних спортсменов-допингистов и переключает внимание на других.

"Страна, которая устроила крупнейший допинговый скандал в истории спорта. Несколько лет назад 15-летнего российского ребенка поймали на употреблении допинга. Олимпиада-2022 превратилась в цирк. Когда их за это наказывают, они обвиняют американских спортсменок. Страна позора и терроризма", – написал Гераскевич

42-летняя американская теннисистка Серена Уильямс – одна из величайших спортсменок мира. На ее счету 23 титула на турнирах Grand Slam в одиночном разряде, а также золотая медаль Олимпиады в Лондоне 2012 года. Гимнастка Симона Байлз – четырехкратная чемпионка Олимпийских игр и абсолютная рекордсменка по количеству побед на чемпионатах мира (21 титул).