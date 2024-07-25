Россияне получили дырку от бублика: CAS отклонил апелляцию в допинговом деле Валиевой

Из-за грандиозного допингового скандала на зимних Олимпийских играх-2022 Россию лишили "золота" в командных соревнованиях по фигурному турниру. В ответ страна-агрессор подала апелляцию.

25 июля Спортивный арбитражный суд опубликовал релиз по апелляции Олимпийского комитета России (ОКР). Системные допингисты надеялись вернуть олимпийское "золото".

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Россиян оставили без олимпийского "золота"

CAS рассмотрел жалобу ОКР и заявил, что россиян справедливо лишили золотой медали. Поэтому нет никаких оснований пересматривать решение.

Группа экспертов пришла к выводу, что результаты госпожи Валиевой в олимпийских командных соревнованиях по фигурному катанию были правильно аннулированы в обжалуемом решении, и сборная команда по фигурному катанию не могла быть награждена золотой медалью. Таким образом, апелляции были отклонены,

– говорится в релизе CAS.

Сейчас CAS рассматривает апелляцию Канады, которая заняла четвертое место в командном турнире. Они требуют вообще аннулировать результат россиян, а не только Валиевой. В случае принятия такого решения бронзовые медали достанутся Канаде.

Коротко о допинг-скандале