Россияне получили дырку от бублика: CAS отклонил апелляцию в допинговом деле Валиевой
Источник:Спортивный арбитражный суд
Из-за грандиозного допингового скандала на зимних Олимпийских играх-2022 Россию лишили "золота" в командных соревнованиях по фигурному турниру. В ответ страна-агрессор подала апелляцию.
25 июля Спортивный арбитражный суд опубликовал релиз по апелляции Олимпийского комитета России (ОКР). Системные допингисты надеялись вернуть олимпийское "золото".
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Россиян оставили без олимпийского "золота"
CAS рассмотрел жалобу ОКР и заявил, что россиян справедливо лишили золотой медали. Поэтому нет никаких оснований пересматривать решение.
Группа экспертов пришла к выводу, что результаты госпожи Валиевой в олимпийских командных соревнованиях по фигурному катанию были правильно аннулированы в обжалуемом решении, и сборная команда по фигурному катанию не могла быть награждена золотой медалью. Таким образом, апелляции были отклонены,
– говорится в релизе CAS.
Сейчас CAS рассматривает апелляцию Канады, которая заняла четвертое место в командном турнире. Они требуют вообще аннулировать результат россиян, а не только Валиевой. В случае принятия такого решения бронзовые медали достанутся Канаде.
Коротко о допинг-скандале
- Напомним, что Камила Валиева нарушила антидопинговые правила перед Олимпийскими играми-2022. В допинг-пробе фигуристки обнаружили препарат триметазидин.
- В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года. Российская фигуристка потеряла все медали, награды и призовые за свое участие в турнирах начиная с 25 декабря 2021 года.
- Добавим, что Валиева является фанаткой международного преступника Владимира Путина. Во время так называемых президентских выборов России фигуристка агитировала за кровавого диктатора.