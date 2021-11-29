Доннарумма получил титул Льва Яшина – лучшего вратаря года

Джанлуиджи Доннарумма получил награду имени Льва Яшина. Ее вручают лучшему вратарю года во время церемонии "Золотой мяч".

Очередное признание Доннарруммы

Донарумма в голосовании опередил Эдуара Менди, Яна Облака, Эдерсона, Мануэля Нойера, Эмилиано Мартинеса, Каспера Шмейхеля, Тибо Куртуа, Кейлора Наваса и Самира Хандановича.

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Это не первая награда для Доннарруммы. Из сборной Италии он стал победителем Евро-2020, где также был признан лучшим игроком турнира. Именно он отразил три пенальти в финале против Англии.

В голосовании за "Золотой мяч" итальянец занял десятое место.

Следует добавить, что Доннарумма опередил Наваса в голосовании за награду Льва Яшина. Но проигрывает костариканцу борьбу за место в стартовом составе ПСЖ.