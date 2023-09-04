Удручающее ожидание освобождения: как выглядит "Донбасс Арена" в 2023 году – видео из Донецка

Оккупанты запустили главную жемчужину региона в депрессивное состояние. Стадион оброс сорняками и получил повреждения из-за боевых действий.

Уже больше девяти лет Донецк находится под оккупацией России. Город сделали центром непризнанной псевдореспублики и, в сущности, террористической организации "ДНР", пишет 24 канал.

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Пострадал он от этого и спорт Донбасса. Все местные футбольные команды вынуждены были покинуть город, а стадионы начали приходить в упадок из-за отсутствия качественного футбола.

Особенно больно смотреть на главную жемчужину региона "Донбасс Арену". Один из красивейших стадионов Украины и Европы выглядит откровенно депрессивно.

Как выглядит "Донбасс Арена" в 2023 году:

Вокруг арены Шахтера растут сорняки, оккупанты решили не ухаживать за прилегающей территорией. На самой арене выбиты стекла, а на его фасаде все еще висят постеры звезд команды 2014 года.

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Нет сомнений, что после освобождения Донецка стадион снова заживет полноценной жизнью. Именно под контролем Украины "Донбасс Арена" пережила яркое открытие, крутые игры Шахтера в Лиге чемпионов – победы над Арсеналом, Ромой и Челси.

Кроме этого, арена на самом высоком уровне приняла пять матчей Евро-2012. Среди них две игры сборной Украины в группе, а также битву французов с англичанами и полуфинал между Испанией и Португалией.