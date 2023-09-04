Вже більше дев'яти років Донецьк знаходиться під окупацією Росії. Місто зробили центром невизнаної псевдореспубліки та, по суті, терористичної організації "ДНР", пише 24 канал.

До теми День в історії: 13 років тому офіційно відкрили "Донбас Арену"

Постраждав він цього і спорт Донбасу. Всі місцеві футбольні команди змушені були залишити місто, а стадіони почали занепадати через відсутність якісного футболу.

Особливо боляче дивитись на головну перлину регіону "Донбас Арену". Один з найкрасивіших стадіонів України та Європи виглядає відверто депресивно.

Як виглядає "Донбас Арена" у 2023 році:

Навколо арени Шахтаря ростуть бур'яни, окупанти вирішили не доглядати за прилеглою територією. На самій арені вибито скло, а на його фасаді все ще висять постери зірок команди 2014-го року.

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Нема сумнівів, що після звільнення Донецька стадіон знову заживе повноцінним життям. Саме під контролем України "Донбас Арена" пережила яскраве відкриття, круті ігри Шахтаря в Лізі чемпіонів – перемоги над Арсеналом, Ромою та Челсі.

Крім цого, арена на найвищому рівні прийняла п'ять матчів Євро-2012. Серед них – дві гри збірної України в групі, а також битву французів з англійцями та півфінал між Іспанією і Португалією.