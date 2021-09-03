Донбасс дебютировал в Лиге чемпионов с обидного поражения в серии буллитов

Донбасс дебютировал в группе Лиги чемпионов матчем против датского Рунгстеда. Это была первая игра в еврокубке в истории украинского хоккея.

Донбасс – Рунгстед 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0 ОТ, 2:0 по буллитам)

Голы: Медведев, 18, Пересунько, 54 – Андерссон, 34, Грен, 48

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В первом периоде украинская команда вышла вперед. Далее гости смогли не только сравнять счет, но и вести – 2:1. За шесть минут до завершения основного времени Пересунько сравнял счет. В овертайме не было заброшенных шайб.

Наконец победителей определяли в серии буллитов. Донбасс не справился с тремя попытками подряд. Зато Ольссон и Андерссон забросили две шайбы. Все решил четвертый нереализованный буллит Михаила Стефановича. В итоге дончане ни разу не смогли поразить ворота в серии буллитов.

Для украинцев игра завершилась со счетом 2:3. Донбасс – с одним очком на старте Лиги чемпионов.