"Надо отрастить яйца": тренер Дюбуа грубо обратился к Джошуа

Тренер Даниэля Дюбуа, Дон Чарльз, в оскорбительной форме обратился к Энтони Джошуа. Он намекнул, что Эй Джей боится выходить на ринг.

В субботу, 1 июня, Даниэль Дюбуа техническим нокаутом победил Филипа Хрговича и получил временный титул IBF. Защиту титула Дюбуа должен провести в бою с Энтони Джошуа.

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Тренер Дюбуа бросил вызов Джошуа

Дон Чарльз грубо обратился к Энтони с призывом сделать шаг вперед.

Я лично знаком с Джошуа, под руководством Бена Дэвисона он стал значительно лучше. У нас нет никакой уверенности, что мы его победим, как и у него. Общественность, конечно, имеет право на свое мнение, но нужно отрастить яйца и сделать шаг вперед. Даниэль Дюбуа – вот соперник для Джошуа на 21 сентября. Мы готовы,

– заявил тренер Дюбуа.

Недавно Эдди Хирн рассказал, что у Джошуа есть альтернативные варианты, чтобы получить титул.

Напомним, что после победы над Хрговичем Даниэль Дюбуа имеет право на обязательный реванш против Александра Усика. Поскольку у украинца запланирован реванш с Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024 года, то не стоит ожидать бой с Дюбуа раньше лета 2025 года.