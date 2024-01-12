"Полный провал": легендарный хоккеист раскритиковал НХЛ из-за наличия россиян в чемпионате
Источник:твиттер Доминика Гашека
Легенда мирового хоккея Доминик Гашек подверг жесткой критике Национальную хоккейную лигу. Там, несмотря на полномасштабное военное вторжение России в Украину, до сих пор выступают российские спортсмены.
Знаменитый чешский экс-хоккеист Доминик Гашек, являющийся двукратным обладателем Кубка Стэнли, прокомментировал наличие российских спортсменов в Национальной хоккейной лиге. По его словам, НХЛ несет ответственность за потерянные жизни украинцев.
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"Да, мы не трогаем российских хоккеистов, потому что они наемные работники и ничего не решают... Это полный провал НХЛ, позволяющий гражданам России публично выступать (играть) и, таким образом, рекламировать войну и преступления".
НХЛ несет ответственность за потерянные жизни украинцев (и россиян) и должно заплатить за это,
– написал Гашек.
Кто такой Доминик Гашек
- Легендарный вратарь, проведший 18 лет в сильнейшей хоккейной лиге мира, где представлял 4 клуба: Чикаго Блэкгокс, Баффало Сейбрс, Детройт Ред-Вингс и Оттава Сенаторс. 6-кратный лучший голкипер сезона в НХЛ.
- Единственный вратарь в истории, дважды становившийся самым ценным игроком лиги по результатам регулярного сезона. В составе Детройт Ред-Вингс 2 раза торжествовал в Кубке Стэнли.