Домашняя игра тоже в гостях: Ворскла проведет матчи Лиги конференций на выезде

Полтавская Ворскла узнала своего первого соперника в Лиге конференций. Команда Виктора Скрипника будет играть против шведского АИКа.

Война испортила все футбольные планы

Полтавский клуб стартует в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги конференций. К сожалению, из-за войны Ворскла не сможет принять шведский АИК в родной Полтаве. Потому украинцам пришлось искать другой вариант.

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После жеребьевки украинский и шведский клубы обратились в Шведский футбольный союз с просьбой провести два матча в Швеции. Ассоциация радостно согласилась на эту просьбу.

Два поединка Ворсклы против АИКа примет Стокгольм. Первая встреча между этими командами состоится 21 июля. Ответный матч, который в мирные времена должен был состояться в Украине, запланирован на 27 июля.

К сезону полтавский клуб будет готовиться под руководством нового тренера. Виктор Скрипник, бывший наставник луганской Зари, сменил на тренерском мостике Юрия Максимова.

Напомним, что перед жеребьевкой Ворскли в соперники могли попасть Викинг, Ракув, Валмиера и победитель матча Паневежис/Милсами.

По итогам сезона-2021/2022, который из-за войны войны был закончен досрочно, Ворскла завершила на пятом месте в УПЛ. Полтавский клуб за 18 туров заработал 33 очка.