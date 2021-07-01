Дома Артем Довбик говорит на украинском, – отец футболиста

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины 29 июня одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Решающий мяч в поединке на 120+1 минуте забил Артем Довбик.

Это взятие ворот вывело "сине-желтых" в следующую стадию турнира. Нападающий благодаря позднему голу на текущем чемпионате Европы стал настоящим героем нации, по крайней мере, в этот вечер.

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Отец рассказал о сыне

Отец Артема – Александр Довбик рассказал, что сейчас вокруг его сына много позитивного внимания. Однако, по словам мужчины, часто приходится выслушивать критику.

Например, о том, что почти никто из футболистов нашей национальной команды не общается на украинском языке.

Доставалось и Артему, который после матча против Швеции давал комментарий на русском.

Однако Александр Довбик утверждает, что его сын на самом деле прекрасно знает украинский язык.

Артем дома с нами на украинском разговаривает. Просто у них в командах все русскоязычные, поэтому и он это так привык. Но когда к нам приезжает, то разговаривает так же как мы,

– добавил мужчина.

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