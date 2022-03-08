Дом Усика в Ворзеле обстреляли кадыровцы : жена боксера ищет соседей

Жена непобедимого украинского боксера Александра Усика Екатерина сообщила, что ее дом в Ворзеле оккупанты обстреляли.

Жена непобедимого украинского боксера у себя в инстаграме опубликовала призыв о помощи. Она ищет соседей, которые жили рядом с ней.

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"Если кто-то откликнется с моей улицы Леси Украинки, где стоял мой дом. С 4 марта не могу никому дозвониться. Очень переживаю за соседей. Там было очень много людей. Сейчас тихо, и я переживаю, живы ли они. Последние сообщения с фотографиями были страшные", – написала Екатерина.



Скриншот из инстаграма жены Усика

"Кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой. Если появится информация, пишите мне. Я верю, что они все живы", – заявила она.



Дом Александра Усика

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