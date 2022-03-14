Должны вызвать у мира уважение и восхищение, – Рыжикова обратилась к украинским спортсменам

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова прокомментировала вторжение кафиров на территории Украины. Она поблагодарила наших защитников.

"Мы одна большая семья – помогайте друг другу"

Рыжикова заверила, что не сомневается в победе родной страны. Она поблагодарила ВСУ и всех небезразличных украинцев, защищающих Украину.

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Также спортсменка обратилась к своим коллегам. Она призывает атлетов, имеющих возможность тренироваться и представлять страну на международной арене.

Сейчас герои ВСУ и терроборона мужественно защищают нас и дарят шанс на будущее, нам же нужно использовать этот шанс, прилагать все усилия, чтобы поднимать Украинский флаг на всех возможных соревнованиях и демонстрировать несгибаемый дух Украинского народа!

– подчеркнула атлетка.

Полный текст публикации

Почти 3 недели переживаний: отчаяние, злость, стыд, страх... Мы все это чувствуем, но у нас не исчезает надежда, любовь и уверенность в победе! И во время войны тяжело складывать мысли в текст.

Сейчас как никогда почувствовала, что спорт это не просто хобби или работа, это люди – лидеры, это сообщество взаимопомощи.

Горжусь своими друзьями, которые вступили в ряды ВСУ, в терроборону, занялись волонтерством или просто помогают своим товарищам. Уверена, что никто не остался равнодушным, каждый вносит свой вклад в защиту и победу нашей Украины! Особенно благодарна своим зарубежным друзьям за оказанную гуманитарную помощь, пожертвования для нашей армии и предложения приютить меня, мою семью, украинцев!

Сейчас герои ВСУ и терроборона мужественно защищают нас и дарят шанс на будущее, нам же нужно использовать этот шанс, прилагать все усилия, чтобы поднимать Украинский флаг на всех возможных соревнованиях и демонстрировать несгибаемый дух Украинского народа!

Да, если у вас в городе безопасно, возвращайтесь к тренировкам, если вы волонтерите или не можете выйти из дома – находите хоть 30 мин в день, чтобы сделать несколько упражнений! Не упускайте себя, не дайте забрать свои мечты! Мы должны вызвать в мире уважение и восхищение, демонстрировать нашу несгибаемость и силу духа.

Помните: мы одна большая семья – помогайте друг другу!