"Должна стать страной-изгоем": позиция Шахтера по продаже трансляций ЛЧ российским телеканалам

ФИФА решила не разрывать связи со страной-агрессором. В конце августа стало известно, что федерация продала россии права на показ матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

Шахтер: Мы в ярости

Донецкий Шахтер возмущен позицией ФИФА. В клубе подчеркнули, что россия должна быть исключена из всех мировых организаций.

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"Мы недовольны этим решением. Мы разъярены. Страна-агрессор должна быть максимально изолирована.

Мы против не только участия российских клубов в европейских соревнованиях, но также призываем исключить Россию из всех международных соревнований, включая те, что под эгидой УЕФА и ФИФА. Мировое спортивное сообщество, наконец, должно объединиться в этом вопросе и исключить россию из всех организаций и заблокировать ее сотрудничество со спонсорами. Особенно это касается продаж телевизионных прав.

Мы не боимся, что наши матчи могут смотреть в россии. Мы за то, чтобы там не показывали никаких игр, особенно Лиги чемпионов. россия должна стать государством-изгоем, пока украинцы погибают от рук ее солдат, а в Европе она развязала страшную войну", – заявили в Шахтере.

Что известно о ситуации

ЧМ-2022 по футболу будут транслировать в россии сразу три канала – вгттр, "матч тв" и "первый". За это каждый из каналов заплатил по 13 миллионов долларов ФИФА. Еще один миллион долларов пришлось заплатить посреднику.

При этом что сборной россии на чемпионате мира 2022 года не будет из-за дисквалификации. Эта команда пробилась в стыковые матчи, но после начала войны россии против Украины ее дисквалифицировали.