В своем сообщении Долгополов призывает Запад не изменять украинскому народу. По его словам, цель РФ не только на территории Украины.
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Долгополов: Выбирайте мудро, наши западные союзники
"На поле боя решается, продолжит ли Украина быть щитом демократии, цивилизованного мира и западных ценностей, станет ли копьем варварской России.
Украина избрала свой путь, но если ее предадут, Россия не остановится.
Выбирайте мудро, наши западные союзники", – написал Долгополов.
Что известно о теннисисте
- Напомним, что Долгополов вернулся в Украину в начале полномасштабного вторжения.
- В одном из своих интервью он рассказывал о своих обязанностях в рядах ВСУ. По его словам, он аэроразведчик, в большинстве своем работает на дронах, делает все, что связано с ними: пилотирование, разведка, наведение, уничтожение врага.
- За годы карьеры четвертьфиналист Australian Open-2017 выиграл четыре титула АТР – три в одиночном разряде и один в парном. Наивысшей позицией в рейтинге лучших теннисистов мира для украинца было 13 место, которое киевлянин занимал в январе 2012-го. За годы, проведенные на корте, теннисист заработал 7 млн. долларов призовых.