В своем сообщении Долгополов призывает Запад не изменять украинскому народу. По его словам, цель РФ не только на территории Украины.

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Долгополов: Выбирайте мудро, наши западные союзники

"На поле боя решается, продолжит ли Украина быть щитом демократии, цивилизованного мира и западных ценностей, станет ли копьем варварской России.

Украина избрала свой путь, но если ее предадут, Россия не остановится.

Выбирайте мудро, наши западные союзники", – написал Долгополов.

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