"Это мерзко": Долгополов раскритиковал спортсменов, продавшихся за российские деньги

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов подверг критике звездных теннисистов за поездку на турнир в Россию. В частности, досталось от воина ВСУ испанцу Роберто Баутисте и французу Адриану Маннарино.

С 1 по 3 декабря в российском Санкт-Петербурге при поддержке Газпрома прошел теннисный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". Бывший украинский теннисист Александр Долгополов подверг критике звездных эксколлег.

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"Это позор, особенно со стороны европейских игроков. Не могу этого понять, не знаю, что они думают. Они просто получают чёрные деньги.

Россияне каждый день угрожают Европе ядерной атакой, энергетическим шантажом, а они все равно решают поехать туда и заработать деньги. Эти ребята не нуждаются в деньгах. Имею в виду, что Баутиста в туре уже 15 лет, а Маннарино почти столько же. Поэтому для меня видеть это как шутка. Это мерзко", – сказал Долгополов.

Александр Долгополов сейчас защищает Украину с оружием в руках. С 2022 года экс-первая ракетка Украины находится в рядах ВСУ.