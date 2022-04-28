Долгополов отреагировал на встречу российской лыжницы с Путиным: видео

Украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на встречу российской лыжницы с Путиным. Недавно спортсменка поддержала президента России.

Долгополов высмеял россиянку

Российская лыжница Вероника Степанова недавно встречалась с президентом России. Спортсменка поблагодарила Путина за завуалированно поддержавшую войну в Украине.

К стати Российская лыжница сравнила своих болельщиков с животными

Долгополов не смог не отреагировать на нелепое заявление россиянки.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова буквально говорит: "Россия на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде". Российский спорт вне политики, говорили они, они все не виноваты, говорили они,

– написал он.

Видео с участием россиянки

В то же время наш теннисист не считает, что спорт должен быть вне политики. Он активно высказывается об отстранении россиян от международного спорта.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все этапы Кубка мира, которые должны были состояться в сезоне-2021/2022 на территории России. К тому же, россиян не допустили к этапу Кубка мира в Норвегии.

Эта лыжница Степанова вляпалась в скандал после Олимпиады-2022. Она сравнила своих болельщиков с зоопарком.