Долгополов отреагировал на встречу российской лыжницы с Путиным: видео
Источник:твиттер Александра Долгополова
Украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на встречу российской лыжницы с Путиным. Недавно спортсменка поддержала президента России.
Долгополов высмеял россиянку
Российская лыжница Вероника Степанова недавно встречалась с президентом России. Спортсменка поблагодарила Путина за завуалированно поддержавшую войну в Украине.
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Долгополов не смог не отреагировать на нелепое заявление россиянки.
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова буквально говорит: "Россия на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде". Российский спорт вне политики, говорили они, они все не виноваты, говорили они,
– написал он.
Видео с участием россиянки
В то же время наш теннисист не считает, что спорт должен быть вне политики. Он активно высказывается об отстранении россиян от международного спорта.
Эта лыжница Степанова вляпалась в скандал после Олимпиады-2022. Она сравнила своих болельщиков с зоопарком.