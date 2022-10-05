Шевченко, СаШо, Зинченко и другие звезды снялись в фильме "Нация футбола": официальный трейлер
Уже с 27 октября на всех больших экранах Украины стартует показ документального фильма "Нация футбола". Участие в съемках приняли звезды украинского футбола.
Лента об истории становления украинской сборной
Андрей Шевченко, Олег Блохин, Йожеф Сабо, Артем Милевский, Александр Зинченко, Александр Шовковский, Руслан Ротань, Андрей Пятов, Леонид Буряк и другие звезды украинского футбола рассказывают в ленте об истории становления украинской сборной за последние 30 лет, пишет 24 канал.
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Также в документальный фильм входят эксклюзивные кадры, снятые за кулисами поединков, а также архивных пленок и записей, от которых перехватывает дыхание.
Александр Шовковский / Фото предоставлено 24 канала
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После просмотра даже самые ярые болельщики откроют для себя неизвестные факты Национальной сборной: от начала становления – до величайших побед! Нам есть чем гордиться! И "Нация футбола" это красиво и динамично покажет!",
– сказал автор фильма Владимир Мула.
27 октября премьера ленты "Нация футбола" / Фото предоставлено 24 канала
По словам автора, работа над фильмом велась больше года. Кроме интервью с футбольными звездами и самыми драматичными игровыми моментами, большое внимание уделялось и персональным архивам журналистов и репортеров, сопровождавших сборную в определенный период выступлений национальной команды.
Официальный трейлер фильма "Нация футбола"