Шевченко, СаШо, Зінченко та інші зірки знялись у фільмі "Нація футболу": офіційний трейлер

Вже з 27 жовтня на усіх великих екранах України стартує показ документальної стрічки "Нація футболу". Участь у зйомках взяли зірки українського футболу.

Стрічка про історію становлення української збірної

Андрій Шевченко, Олег Блохін, Йожеф Сабо, Артем Мілевський, Олександр Зінченко, Олександр Шовковський, Руслан Ротань, Андрій Пятов, Леонід Буряк та інші зірки українського футболу розповідають у стрічці про історію становлення української збірної за останні 30 років, пише 24 канал.

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Також у документальний фільм входять ексклюзивні кадри, які були відзняті за лаштунками поєдинків, а також архівних плівок і записів, від яких перехоплює дихання.



Олександр Шовковський / Фото надане 24 каналу

Українські футбольні уболівальники зможуть насолодитись стрічкою "Нація футболу" з 27 жовтня у кінотеатрах країни. Фільм створений Teleprostir Studio за підтримки Державного агентства України з питань кіно й Міністерства культури та інформаційної політики України.

Генеральним партнером виступила компанія VBET.

Після перегляду навіть найзапекліші вболівальники відкриють для себе невідомі факти Національної збірної: від початку становлення – до найвеличніших звитяг! Нам є чим пишатися! І "Нація футболу" це красиво і динамічно покаже!",

– сказав автор фільму Володимир Мула.



27 жовтня прем'єра стрічки "Нація футболу" / Фото надане 24 каналу

За словами автора, робота над фільмом велася понад рік. Окрім інтерв’ю з футбольними зірками та найдраматичнішими ігровими моментами, велика увага приділялась і персональним архівам журналістів та репортерів, що супроводжували збірну у певний період виступів національної команди.

Офіційний трейлер фільму "Нація футболу"