Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова, который дважды становился обладателем Большого шлема, приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Elle.

Фотографией с обложки для журнала модель поделилась в своем Instagram. На фото видно, что девушка позирует обнаженной на подоконнике открытого окна.

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Обложка для журнала

Вот как выглядит мой карантин, когда я пытаюсь загореть,

– написала 21-летняя модель.

Подписчики восхитились фотографией 21-летней девушки и засыпали ее комплиментами. Впрочем, некоторые отметили, что для молодой модели подобная фотосессия может считаться слишком откровенной.

Сейчас Евгений Кафельников с дочерью не общается из-за ее проблем с алкоголем и наркотиками. В ответ на такие слова отца модель заявляла, что без успеха пыталась наладить с отцом отношения.

Что известно о Евгении Кафельникове