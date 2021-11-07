Добро пожаловать в клуб, – Усик поздравил Сауля Альвареса
7 ноября 2021 , 16:53Читати новину українською
Источник:твитер Усика
Сауль Альварес нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Мексиканский боксер получил поздравления от украинца Александра Усика.
Усик: Добро пожаловать в клуб абсолютов
Альварес в поединке против Планта объединил все престижные титулы – WBC, WBO, WBA, IBF. Мексиканец стал только седьмым боксером в истории, который собрал все пояса в одном дивизионе.
Альварес стал абсолютным чемпионом мира, мощно нокаутировав Планта: видео
До Альвареса подобное смогли сделать Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд, Александр Усик, Теофимо Лопес и Джош Тейлор.
34-летний Усик, ставший в сентябре чемпионом мира в тяжелом весе, одним из первых поздравил Канело.
Поздравляю и добро пожаловать в клуб абсолютов, Канело,
– написал Усик в твитере.
Достижения Альвареса
- 31-летний мексиканец – лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring. Альварес уже долгое время возглавляет соответствующий рейтинг.
- Альваресу удалось стать чемпионом мира сразу в четырех весовых категориях.
- За карьеру Канело провел 60 боев и одержал 57 побед. В его пассиве только поражение Флойду Мейвезеру и две ничьи.