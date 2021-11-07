Добро пожаловать в клуб, – Усик поздравил Сауля Альвареса

Сауль Альварес нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Мексиканский боксер получил поздравления от украинца Александра Усика.

Усик: Добро пожаловать в клуб абсолютов

Альварес в поединке против Планта объединил все престижные титулы – WBC, WBO, WBA, IBF. Мексиканец стал только седьмым боксером в истории, который собрал все пояса в одном дивизионе.

Альварес стал абсолютным чемпионом мира, мощно нокаутировав Планта: видео

До Альвареса подобное смогли сделать Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд, Александр Усик, Теофимо Лопес и Джош Тейлор.

34-летний Усик, ставший в сентябре чемпионом мира в тяжелом весе, одним из первых поздравил Канело.

Поздравляю и добро пожаловать в клуб абсолютов, Канело,

– написал Усик в твитере.

Достижения Альвареса