Добивание после скандального пенальти: Кейн вывел Англию вперед – видео

На "Уэмбли" 7 июля сборная Англии и Дании играют в полуфинале чемпионата Европы по футболу-2020. Англичане благодаря Гарри Кейну вышли вперед.

На 102-й минуте, при счете 1:1, Стерлинг заработал пенальти в ворота датчан. Был ли 11-метровый – вопрос дискуссионный, но команда арбитров заняла сторону британцев. По мнению судей, Стерлинг упал в результате фола.

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Кейн с 11-тиметровой отметки не переиграл Шмейхеля, но на добивании англичанин исправился.

Видео гола Кейна