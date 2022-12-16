"Может играть до 50 лет": голкипер Аргентины разбрасывался комплиментами в сторону Месси

Лионель Месси проводит фантастический чемпионат мира-2022 по футболу. Капитан сборной Аргентины забивает почти в каждом матче, что помогло сборной пройти в финал Мундиаля.

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес расхвалил игру Лионеля на ЧМ-2022 в Катаре. По его мнению, Месси в такой форме, которая позволит ему выступать на серьезном уровне, еще далеко не один год.

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Мартинес: Он выглядит очень круто

Аргентинский футболист назвал смелую, но космическую цифру в возрасте, когда Лео может заканчивать профессиональную карьеру.

Как мне, Месси может играть до 50 лет. Он смотрится очень круто. Он делает так, что сложные вещи кажутся простыми. То, как хорошо он бьет по мячу – это что-то. Он ставит мяч, смотрит на тебя и попадает в верхний угол ворот. А если он промахивается – то мяч все равно попадает в штангу или поперечину,

– сказал 30-летний вратарь.

Вряд ли такой прогноз понравится Месси. После выхода в финал ЧМ-2022 Лионель намекнул, что этот Мундиаль стал последним в его карьере профессионального футболиста Месси уже 35 лет, поэтому он серьезно задумывается над окончанием карьеры.

18 декабря Месси может поднять над своей главой трофей чемпиона мира, если Аргентине удастся одолеть действующих чемпионов мира французов. Начало финала ЧМ-2022 в 17:00 (по Киеву).

Месси дебютировал за главную команду сборной Аргентины в августе 2005 года. Дебют Лео начал не с голов, а с удаления в товарищеской игре против Венгрии, закончившейся победой аргентинцев 1:2. За всю карьеру забил 96 голов в 117 матчах. Также в его активе 55 ассистистов.