Днепр-1 – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ
26 сентября 2021 , 16:50Читати новину українською
Источник:24 канал
Днепр-1 и луганская Заря встретятся 26 сентября в центральном матче 9 тура УПЛ. Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.
Поединок Днепр-1 – Заря начнется в 17:00. В Украине поединок 9 тура УПЛ покажет телеканал УНИАН.
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Кроме того, игру Днепр-1 – Заря можно просмотреть онлайн. Ютуб-канал FootballHub проведет онлайн матча. Трансляция начнется в 16:15.
Днепр-1 – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ
- Днепр-1 и Заря – соседи в турнирной таблице. За 8 туров днепряне набрали 16 очков и занимают 6 место. Команда опережает Зарю на 2 пункта.
- В прошлом сезоне обе встречи клубов завершились победами Зари.