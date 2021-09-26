Поєдинок Дніпро-1 – Зоря розпочнеться о 17:00. В Україні поєдинок 9 туру УПЛ покаже телеканал УНІАН.
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Окрім того, гру Дніпро-1 – Зоря можна переглянути онлайн. Ютуб-канал FootballHub проведе онлайн матчу. Трансляція розпочнеться о 16:15.
Дніпро-1 – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ
- Дніпро-1 та Зоря – сусіди у турнірній таблиці. За 8 турів дніпряни набрали 16 очок і посідають 6 місце. Команда випереджає Зорю на 2 пункти.
- У попередньому сезоні обидві зустрічі клубів завершилися перемогами Зорі.