Кто выйдет в лидеры УПЛ: прямая видеотрансляция матча Днепр-1 – Заря

Днепряне еще не теряли очков в нынешнем сезоне УПЛ, в то время как Заря расположилась близко к вершине. Победа в этом матче позволит одной из команд выйти в лидеры турнирной таблицы.

На воскресенье в УПЛ вынесено три матча 6 тура чемпионата Украины. Центральной станет битва Днепра-1 и Зари, которая состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард", пишет 24 канал.

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Вашему вниманию – прямая трансляция матча Днепр-1 – Заря, доступная в плеере ниже. Начало поединка запланировано на 13:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ДНЕПР-1 – ЗАРЯ

Обе команды находятся в лидирующей группе УПЛ. Днепряне еще не теряли очков в чемпионате, выиграв все 4 матча. Однако клуб идет на втором месте, поскольку сыграл на матч меньше Шахтера.

Заря выиграла 3 матча из пяти и идет пятой, отставая от днепрян на два балла. Победа позволит команде Патрика ван Леувена догнать Шахтер.