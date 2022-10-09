На неділю в УПЛ винесені три матчі 6 туру чемпіонату України. Центральним стане битва Дніпра-1 та Зорі, яка відбудеться в Ужгороді на стадіоні "Авангард", пише 24 канал.

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Вашій увазі – пряма трансляція матчу Дніпро-1 – Зоря, яка доступна у плеєрі нижче. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ДНІПРО-1 – ЗОРЯ

Обидві команди знаходяться у лідируючій групі УПЛ. Дніпряни ще не втрачали очок в чемпіонаті, вигравши всі 4 матчі. Проте клуб іде на другому місці, оскільки зіграв на матч менше за Шахтар.

Зоря виграла 3 матчі з п'яти і наразі йде п'ятою, відстаючи від дніпрян на два бали. Перемога дозволить команді Патріка ван Леувена наздогнати Шахтар.