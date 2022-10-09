Хет-трик Довбика принес Днепру-1 победу над Зарей и первое место в УПЛ: видео голов

Нападающий сборной Украины удачно воспользовался ошибками соперника и забил три гола в ворота луганчан. Победа позволила днепрянам возглавить турнирную таблицу чемпионата Украины.

Днепр-1 – Зари 3:0

Голы: Довбик, 29, Довбик, 49, Довбик, 75.

В шестом туре чемпионата Украины состоялся центральный матч уик-энда. На ранний слот был вынесен матч между Днепром-1 и Зарей, пишет 24 канал.

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Команда Александра Кучера еще не теряла очков в УПЛ, тогда как Заря отставала от лидера Шахтера всего на три балла. Победитель этой дуэли бы выходил в лидеры турнирной таблицы.

Номинальные хозяева куда лучше выглядели, ведь луганчане долгое время не могли даже нанести удар в створ ворот. Днепр-1 открыл счет в середине первого тайма.

Имереков опасно сыграл против Довбика перед своей штрафной. Сам Артем и принялся выполнять удар, которым точно поразил дальний угол ворот Мацапуры.

Первый гол Довбика:

Удвоить счёт днепряне сумели уже после перерыва. На 59 минуте дикой ошибки допустил Владимир Бражко, отдавший опрометчивый пас на вратаря. Мяч перехватил Довбик, который обыграл кипера и оформил дубль.

Как Довбик оформил дубль:

А под занавес игры Артем оформил хет-трик. Нападающий отозвался на прострел Назаренко с фланга, опередил защитников Зари и поразил пустой угол ворот Мацапуры.

Заря так и не смогла создать реальную опасность у ворот Валефа. Таким образом, Днепр-1 выигрывает пятый матч подряд в УПЛ и поднимается на первую строчку.

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Заря же остается пятой, но уже завтра луганчан могут обойти Александрия или Металлист 1925 года, играющие друг с другом. В следующем туре луганчане будут противостоять Колосу, тогда как Днепр-1 поедет в гости к Руху.