Эффектная перестрелка с удалением: Днепр-1 разгромил Черноморец и остался лидером УПЛ – видео

Команда Юрия Максимова продолжает борьбу за чемпионство в УПЛ, одержав четвертую победу подряд. Помогло в этом удаление лидера нападения одесситов.

Днепр-1 – Черноморец 5:2

Голы: Филиппов, 16, Адамюк, 49, Леднев, 59, Танчик, 90, Мирошниченко, 90+2 – Авагимян, 22, Кузык, 76.

В чемпионате Украины подошла к концу основная часть 15 тура УПЛ. На понедельник был вынесен матч с участием принимавшего Черноморец вице-чемпиона Днепра-1, пишет 24 канал.

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Подопечные Максимова считались фаворитом встречи, ведь под руководством этого тренера выиграли 8 из 10 матчей у УПЛ, в том числе у Динамо и Шахтера. А вот Черноморец с начала октября в кризисе одесситы выиграли всего одну игру из пяти.

Уже на 16-й минуте хозяева открыли счет. После вбрасывания из аута Филиппов технически принял мяч, развернулся и поразил дальний угол. Для Александра это уже пятый гол этого сезона.

Чуть позже гости восстановили паритет благодаря точному удару Авагимяна со штрафного. Но через четыре минуты после точного удара Артур стал антигероем встречи, получив прямую красную. Хавбек сбил выбегавшего наедине Пихаленка.

После этого "моряки" не могли многое создавать у ворот Волынца. В начале второго тайма Днепр-1 вышел вперед. Сначала Адамюк жестким и точным ударом завершил комбинацию с Гуцуляком.

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А позже Леднев замкнул прострел Танчика, которого на опасную позицию вывел Пихаленок. Черноморец попытался сделать камбек и убил усилиями Кузика.

Но все же днепряне взяли свое в компенсированное время, доведя счет до разгромного. Танчику и Мирошниченко удались эффектные выстрелы из-за пределов штрафной.

Таким образом, Днепр-1 одержал четвертую победу в УПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице. А вот Черноморец продолжает удаляться от еврокубковой зоны. Команда Романа Григорчука теперь девятая.