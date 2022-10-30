Днепр-1 обыграл кризисный Черноморец и оторвался от Шахтера – видеообзор матча

Команда Александра Кучера продолжает уходить без поражений в УПЛ. Днепряне минимально одолели аутсайдера и укрепили свое лидерство.

Днепр-1 – Черноморец 1:0

Гол: Пихаленок, 23.

В эти выходные в УПЛ проходят матчи 10 тура. На воскресенье было вынесено сразу три поединка, в том числе и с участием действующего лидера чемпионата Украины, пишет 24 канал.

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Днепр-1 в Ужгороде принимал аутсайдера турнира Черноморец. Одесситы занимают последнее место и пока не знали вкус побед этого сезона. Днепряне на неделе выиграли у Аполлона в Лиге конференций и гарантировали себе исторический выход в плей-офф.

Любопытству этому матчу прибавляла и потеря очков от Шахтера в субботу. Подопечные Йовичевича не смогли переиграть Александрию. Это позволяло бы Днепру-1 оторваться в турнирной таблице в случае победы над Черноморцем.

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Пихаленок снова приносит победу

Команда Александра Кучера весь поединок держала инициативу у своих ног и почти не давали гостям создать какие-то моменты у ворот Валефа. Впрочем, забить у днепрян получилось только один раз.

Герой матча с Аполлоном стал героем и отчетной игрой. Александр Пихаленок завершил комбинацию после паса от Бузанелло. После выстрела из пределов штрафной мяч рикошетом от защитника залетел в ворота Непогодова.

Турнирное положение

Днепряне могли и увеличивать счет, однако в итоге ограничились минимальной победой. Подопечные Кучера отрываются от Шахтера на расстояние пяти баллов, хотя у дончан есть еще игра в запасе.

Черноморец же остается последним, взяв всего три ничьих в 9-ти играх. Расстояние от спасительной зоны – целых пять очков. В следующем туре Днепр-1 сыграет с Минаем, а одесситы сойдутся с не менее кризисным Динамо.

Видеообзор матча Днепр-1 – Черноморец: