Намекают на подкуп судей: Днепр-1 сделал видео сомнительных моментов матча с Ворсклой

Днепр-1 не сумел одержать победу в 28-м туре УПЛ над полтавской Ворсклой. Днепряне и вообще потерпели поражение, которое может стать роковым для них в борьбе за чемпионство.

Счет первого тайма 1:2 в пользу Ворсклы сохранился до финального свистка. Однако поединок оставил после себя довольно двоякие ощущения из-за вызывающих сомнения судейских решений, и не только у проигравшей команды.

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Днепряне сомневаются в честности судейства их матчей

После поединка главный тренер Днепра-1 Александр Кучер наголову разнес судейство в матче с ворсклянами. наставник прицепился к VAR и предложил использовать на поединках УПЛ по две машины VAR, если одна не помогает разобраться в некоторых моментах игры.

После поединка на ютуб-канале днепровского клуба появилось видео со спорными моментами в игре против Ворсклы. Пресс-служба Днепра-1 выделила момент с неоднозначным пенальти в ворота своей команды. Судья же не поставил 11-метровый в ворота Ворсклы, когда мяч встретился с рукой в штрафной гостей.

Также днепряне выделили моменты с блокировкой Адамюка, после чего назначили пенальти и желтую карточку Танчика и непоставленный угловой или штрафной в моменте с Гуцуляком.

Судья же в подобных ситуациях вынес кардинально противоположные решения в подобных ситуациях, но уже в пользу Ворсклы.

И подобных эпизодов в этом матче можно найти очень много. Такие решения очень нервничают игроков, тем более в сверхважных играх. И расчет сбылся. Знающий и чувствующий поймет, а остальным, живущим в своем мире, трудно что-то доказать,

– говорится под видео в ютубе.

Также в Днепре вспомнили желтую карточку для Сарапия в матче против Александрии, которую нарисовали прямо на ровном месте. Из-за чего Сарапий пропустил игру против Динамо.

В этом же поединке судья сознательно показал желтую карточку Сватку. Лидер защиты Днепра-1 теперь вынужден из-за перебора карт пропустит следующий матч против Шахтера, который будет решающим в борьбе за чемпионство УПЛ.

28 мая Днепр-1 сыграет против Шахтера. Перед этим поединком "горняки" имеют преимущество над идущим вторым в турнирной таблице соперником на 5 баллов – 69 против 64-х у Днепра-1. Днепрянам в этой ситуации еще предстоит удержать хотя бы второе место. Ведь Заря уступает Днепру-1 по трем пунктам и идет третьей.

В последнем туре днепряне сыграют против Кривбасса.

Одна команда весь матч сидит на чужой половине поля, но к 85-й минуте только она получает предупреждение (всего было 6 карт игрокам и одна главному тренеру). Чудеса, да и только!...На "Авангарде" произошла дерзкая попытка убить самую главную интригу в чемпионате. К сожалению, она почти не удалась. "Почти" – потому что мы, несмотря ни на что, обещаем приложить в следующем туре все усилия, чтобы ее возродить,

– подытожили в Днепре-1.

Видеонарезка спорных моментов судей в матче Ворскла – Днепр-1