Днепр-1 в большинстве дожал Верес и прервал победную серию соперника: видео

Верес 18 сентября сыграл на выезде против Днепр-1 в рамках 8-го тура УПЛ. Единственный гол хозяев определил победителя матча.

Днепр-1 – Верес 1:0

Гол: Чуже, 78

Удаление: Сергийчук, 75 (Верес)

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Первый острый момент был аж на 35-й минуте. Фланговый защитник гостей Солдат решился на дальний удар – мяч пролетел мимо ворот.

Ответ команды Йовичевича был довольно похожим. Нападающий Довбик обработал мяч и пробил из-за пределов штрафной. Удар тоже был неточным.

На перерыв команды ушли при "сухом" счете – 0:0.

Подарок от гостей

После отдыха все тот же Довбик опередил опекуна на втором этаже и пробил головой выше ворот. Один из лучших моментов был у центрбэка Вереса Гончаренко. Он мощно пробил в ворота Днепра-1 после подачи с углового – голкипер Кожокару продемонстрировал чудеса игры на линии.

Хозяева забили гол, но взятие ворот было отменено из-за фола в атаке на вратаря Когуту.

! На 75-й минуте гости остались в меньшинстве. Очень грубо в подкате сыграл Сергийчук и увидел перед собой прямую красную карточку.

Хозяева воспользовались большинством и открыли счет во встрече. Джурешек обокрал соперника, ворвался с мячом в штрафной и прострелил на Чуже. Хорвату ничего не оставалось, как забить в пустые ворота – 1:0.

Этот гол стал победным для днепрян. Подопечные Йовичевича получили домашнюю победу. Теперь у его команды 16 очков и 4 место. Верес с 11 пунктами идет восьмым.

Днепр-1 – Верес видеообзор