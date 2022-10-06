Днепр-1 сравнивает счет в матче с Вадуцем: видео точного дальнего выстрела

Команда Александра Кучера позволила Вадуцу выйти вперед в игре Лиги конференций. Впрочем, дальний удар от Пихаленко позволил украинцам сравнять счет.

Днепр-1 проводит матч 3-го тура Лиги Конференций 2022-2023. Соперником подопечных Александра Кучера является Вадуц из Лихтенштейна, пишет 24 канал.

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Украинская команда начала удачно, забив на 5-й минуте. Однако после этого подопечные Кучера позволили сопернику не только сравнять счет, но и выйти вперед.

Днепр-1 все же нашел в себе силы восстановить статус-кво. Довбик спиной к воротам соперника принял мяч и сбросил на Пихаленка. Хавбек протащил сферу вдоль линии штрафной и нанес дальний выстрел. Мяч рикошетом от соперника оказался в воротах Вадуца.

Видео гола Пихальонка: