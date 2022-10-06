Дніпро-1 проводить матч 3 туру Ліги Конференцій 2022-2023. Суперником підопічних Олександра Кучера є Вадуц із Ліхтенштейна, пише 24 канал.

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Українська команда почала вдало, забивши на 5 хвилині. Однак після цього підопічні Кучера дозволили супернику не тільки зрівняти рахунок, а і вийти вперед.

Дніпро-1 все ж знайшов в собі сили відновити статус-кво. Довбик спиною до воріт суперника прийняв м'яч і скинув на Піхальонка. Хавбек протащив сферу вздовж лініїї карного майданчика і наніс дальній постріл. М'яч рикошетом від суперника опинився у воротах Вадуца.

Відео голу Піхальонка: