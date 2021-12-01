Днепр-1 стал последним участником 1/4 финала Кубка Украины, выбив сенсационный ЛНЗ
Источник:24 канал
Днепр-1 стал восьмым участником стадии 1/4 финала Кубка Украины сезона-2021/2022. В 1/8 финала днепряне выбили представителя Второй лиги Украины – ЛНЗ Черкассы.
ЛНЗ Черкассы – Днепр-1 0:2
Голы: Пихаленок, 18, Когут, 54
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Представитель Премьер-лиги не имел никаких проблем в формально выездном поединке. Команды встретились на поле Днепра-1, несмотря на то, что черкасская команда была хозяином игры.
Подопечным Игоря Йовичевича легко удавалось создавать моменты возле ворот соперника. На 18-й минуте Александр Пихаленок не встретил сопротивления и из-за пределов штрафной попал в нижний угол.
После перерыва в воротах ЛНЗ отличился Игорь Когут. Полузащитник запер прострел с правого фланга от Валерия Лучкевича. Два гола позволили днепрянам одержать победу на классе.
ЛНЗ Черкассы – Днепр-1 видеообзор
Кто сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
- Александрия
- Ворскла
- Динамо
- Шахтер
- Львов
- Заря
- Металлист
- Днепр-1.